В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6741

- Таджикистан, общество
- 8:04, 17 июля 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки смертей от вируса не зафиксировано, по официальным данным от коронавируса в стране скончались 56 человек.
Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 6741, из них выздоровел 5431 пациент.
В соседнем Казахстане количество зараженных превысило 65,1 тыс. человек. А в Узбекистане на сегодняшний день коронавирус выявлен у более 15 тыс. человек, число скончавшихся достигло 73. В Кыргызстане общее количество случаев заражения составляет 12 498, из них скончались 167 человек.
Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.
Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.
Коронавирус в Таджикистане
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