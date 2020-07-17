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  17 июля 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6741
// АКИpress

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки смертей от вируса не зафиксировано, по официальным данным от коронавируса в стране скончались 56 человек.

Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 6741, из них выздоровел 5431 пациент.

В соседнем Казахстане количество зараженных превысило 65,1 тыс. человек. А в Узбекистане на сегодняшний день коронавирус выявлен у более 15 тыс. человек, число скончавшихся достигло 73. В Кыргызстане общее количество случаев заражения составляет 12 498, из них скончались 167 человек.

Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.
Коронавирус в Таджикистане
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