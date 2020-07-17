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  17 июля 2020
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В Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 2 млн человек
Коронавирусные похороны в Бразилии
Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) -  По состоянию на 17 июля в Бразилии количество зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2 012 151 человека, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

За минувшие сутки в стране коронавирус выявлен у 45 403 человек, скончались 1322 пациента, общее число умерших составляет 76 688.

Бразилия стоит на втором месте по количеству зараженных в мире, после США.

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