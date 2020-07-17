В Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 2 млн человек
- Азия и мир, общество
- 8:11, 17 июля 2020
- Просмотров: 830 Кыргызча
CentralAsia (CA) - По состоянию на 17 июля в Бразилии количество зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2 012 151 человека, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
За минувшие сутки в стране коронавирус выявлен у 45 403 человек, скончались 1322 пациента, общее число умерших составляет 76 688.
Бразилия стоит на втором месте по количеству зараженных в мире, после США.