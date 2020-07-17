Все данные о коронавирусе, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, в стране помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония.

«Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью», - написал Токаев в Твиттере.

Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 16, 2020

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