В Узбекистане за сутки выявили 485 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:30 16 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 15 066 (+75).

По данным Минздрава, в течение дня было зафиксировано 485 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 97 выявлены среди тех, кто находится в карантинных центрах. 349 случаев выявлены среди тех, кто контактировал с больными, и 39 — среди населения.

За сутки было зафиксировано 4 смерти пациентов. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 75.

В стране полностью выздоровели 8 783 человека. Продолжают лечение 6 208 пациентов, 58 из которых находятся в тяжелом состоянии, 7 – в критическом.