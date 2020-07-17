[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявили 485 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:30 16 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 15 066 (+75).

По данным Минздрава, в течение дня было зафиксировано 485 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 97 выявлены среди тех, кто находится в карантинных центрах. 349 случаев выявлены среди тех, кто контактировал с больными, и 39 — среди населения.

За сутки было зафиксировано 4 смерти пациентов. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 75.

В стране полностью выздоровели 8 783 человека. Продолжают лечение 6 208 пациентов, 58 из которых находятся в тяжелом состоянии, 7 – в критическом.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистан доставили 200 тысяч упаковок японского препарата «Авиган» для лечения пациентов с коронавирусом
  • В Москве прошел митинг против поправок к конституции
  • ГУВД Ташкента прокомментировало видео о погроме в аптеке


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com