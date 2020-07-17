На утро 17 июля в Казахстане выявили 1707 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1707 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 782 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Алматы - 282 / 120;

- город Нур-Султан - 214 / 73;

- Атырауская область - 181 / 132;

- Восточно-Казахстанская область - 130 / 55;

- Карагандинская область - 128 / 49;

- Западно-Казахстанская область - 108 / 58;

- Кызылординская область - 93 / 37;

- Жамбылская область - 89 / 56;

- Павлодарская область - 83 / 21;

- Северо-Казахстанская область - 65 / 7;

- Алматинская область - 57 / 29;

- город Шымкент - 55 / 28;

- Костанайская область - 53 / 13;

- Мангистауская область - 53 / 32;

- Актюбинская область - 51 / 34;

- Акмолинская область - 45 / 26;

- Туркестанская область - 20 / 12.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 66 895 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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