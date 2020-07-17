На утро 17 июля в Казахстане выявили 1707 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1707 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 782 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Алматы - 282 / 120;
- город Нур-Султан - 214 / 73;
- Атырауская область - 181 / 132;
- Восточно-Казахстанская область - 130 / 55;
- Карагандинская область - 128 / 49;
- Западно-Казахстанская область - 108 / 58;
- Кызылординская область - 93 / 37;
- Жамбылская область - 89 / 56;
- Павлодарская область - 83 / 21;
- Северо-Казахстанская область - 65 / 7;
- Алматинская область - 57 / 29;
- город Шымкент - 55 / 28;
- Костанайская область - 53 / 13;
- Мангистауская область - 53 / 32;
- Актюбинская область - 51 / 34;
- Акмолинская область - 45 / 26;
- Туркестанская область - 20 / 12.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 66 895 случаев заражения коронавирусом.