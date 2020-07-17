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  17 июля 2020
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Ученые изобрели новый препарат для борьбы с коронавирусом
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В Чили ученые изобрели препарат для борьбы с COVID-19 на основе интерферонов, ожидаются его испытания на людях, сообщает РИА Новости.

В Консепсьоне производится первый чилийский противовирусный препарат против COVID-19, который действует через ингалятор. Его формула основана на интерферонах (белках, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса - ред.), препарат ожидает разрешения на испытания на людях.

Хорхе Толедо, глава кафедры физиологии университета Консепсьона, являющегося разработчиком препарата, пояснил, что «если предварительно стимулировать пациента интерфероном, чтобы он генерировал «своих молекулярных солдат», то очевидно, что, когда инфекция прибудет, вирусная нагрузка (на организм) будет меньше».

Разработанный учеными препарат не является лекарством, это скорее добавка, которая могла бы использоваться и иметь хорошие результаты на первых этапах заболевания.

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