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  17 июля 2020
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В Узбекистане частным клиникам разрешили лечить больных с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Частным клиникам в Узбекистане разрешили лечить больных с коронавирусом и проводить ПЦР-тесты, сообщили местные СМИ.

На совещании под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова было дано указание, что всем частным и негосударственным клиникам предоставлено право проводить ПЦР-тесты на наличие коронавируса и лечить больных с короновирусом.

Минздраву и хокимиятам поручено оказать все необходимое содействие в оперативной организации деятельности частных и негосударственных клиник по указанным вопросам.

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