В Узбекистане частным клиникам разрешили лечить больных с коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 9:24, 17 июля 2020
- Просмотров: 673
CentralAsia (UZ) - Частным клиникам в Узбекистане разрешили лечить больных с коронавирусом и проводить ПЦР-тесты, сообщили местные СМИ.
На совещании под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова было дано указание, что всем частным и негосударственным клиникам предоставлено право проводить ПЦР-тесты на наличие коронавируса и лечить больных с короновирусом.
Минздраву и хокимиятам поручено оказать все необходимое содействие в оперативной организации деятельности частных и негосударственных клиник по указанным вопросам.