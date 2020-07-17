В Узбекистане частным клиникам разрешили лечить больных с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Частным клиникам в Узбекистане разрешили лечить больных с коронавирусом и проводить ПЦР-тесты, сообщили местные СМИ.

На совещании под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова было дано указание, что всем частным и негосударственным клиникам предоставлено право проводить ПЦР-тесты на наличие коронавируса и лечить больных с короновирусом.

Минздраву и хокимиятам поручено оказать все необходимое содействие в оперативной организации деятельности частных и негосударственных клиник по указанным вопросам.