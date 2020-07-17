В Казахстане от коронавируса вылечились более 40 тыс. человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1190 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся пациентов составило 40 256 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 5253;

- Алматы - 5089;

- Нур-Султан - 4921;

- Карагандинская область - 4261;

- Западно-Казахстанская область - 3388;

- Шымкент - 2678;

- Алматинская область - 2429;

- Восточно-Казахстанская область - 1885;

- Мангистауская область - 1464;

- Кызылординская область - 1420;

- Жамбылская область - 1280;

- Акмолинская область - 1211;

- Актюбинская область - 1137;

- Северо-Казахстанская область - 1060;

- Туркестанская область - 970;

- Павлодарская область - 943;

- Костанайская область - 867.

Коронавирус в Казахстане

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