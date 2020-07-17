В Казахстане от коронавируса вылечились более 40 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1190 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся пациентов составило 40 256 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 5253;
- Алматы - 5089;
- Нур-Султан - 4921;
- Карагандинская область - 4261;
- Западно-Казахстанская область - 3388;
- Шымкент - 2678;
- Алматинская область - 2429;
- Восточно-Казахстанская область - 1885;
- Мангистауская область - 1464;
- Кызылординская область - 1420;
- Жамбылская область - 1280;
- Акмолинская область - 1211;
- Актюбинская область - 1137;
- Северо-Казахстанская область - 1060;
- Туркестанская область - 970;
- Павлодарская область - 943;
- Костанайская область - 867.
Коронавирус в Казахстане
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