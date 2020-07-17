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  17 июля 2020
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В Узбекистане сум обесценился на 7,2% с начала года, - Центробанк

CentralAsia (UZ) -  С начала 2020 года национальная валюта обесценилась в Узбекистане на 7,2%, а в июне - на 0,4%.

Об этом говорится в «Кратком обзоре внутреннего валютного рынка» Центрального банка Узбекистана.

По данным Центробанка, в первой половине этого года динамика курса национальной валюты формировалась под влиянием фундаментальных факторов спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также внешних факторов.

Резкое обесценивание национальной валюты Узбекистана наблюдалось в апреле. В то время Центральный банк связывал это с сокращением экспортной выручки, денежных переводов, девальвацией национальной валюты Узбекистана и его основных торговых партнеров, России и Казахстана, а также рядом других факторов.

За последние три недели апреля доллар вырос в среднем на 6,7 процента. После этого произошла некоторая стабилизация курса.

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