В Узбекистане сум обесценился на 7,2% с начала года, - Центробанк

CentralAsia (UZ) - С начала 2020 года национальная валюта обесценилась в Узбекистане на 7,2%, а в июне - на 0,4%.

Об этом говорится в «Кратком обзоре внутреннего валютного рынка» Центрального банка Узбекистана.

По данным Центробанка, в первой половине этого года динамика курса национальной валюты формировалась под влиянием фундаментальных факторов спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также внешних факторов.

Резкое обесценивание национальной валюты Узбекистана наблюдалось в апреле. В то время Центральный банк связывал это с сокращением экспортной выручки, денежных переводов, девальвацией национальной валюты Узбекистана и его основных торговых партнеров, России и Казахстана, а также рядом других факторов.

За последние три недели апреля доллар вырос в среднем на 6,7 процента. После этого произошла некоторая стабилизация курса.