В Литве 19 рабочих из Узбекистана заразились коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В общей сложности 19 случаев были подтверждены в результате вспышки коронавируса в логистической компании Hegelmann Transporte в Каунасе (Литва). До сих пор несколько десятков сотрудников все еще ждут результатов тестов, сообщает новостной портал lrytas.lt.

Все инфицированные являются гражданами Узбекистана, которые приехали на работу в международную транспортную компанию в начале июля, большинство из которых в настоящее время находятся в изоляции в Реабилитационной больнице Абромишкес (муниципалитет Электренай).

Согласно порталу lrytas.lt, один из изолированных узбеков с коронавирусом был возмущен тем, что вместе с другими сотрудниками компании, находящимися в реабилитационной больнице он не получает никакой медицинской помощи и, если все так продолжится, узбекистанец угрожает выйти на улицу и заразить всех вокруг себя.

"Если тест вышел положительным, то позвольте нам получать медицинскую помощь. Там нет лекарств, ничего. Иначе мы пойдем в город и начнем заражать всех. Кто выиграет от этого?", - сказал сотрудник компании, который не хотел представляться.

Уголовный кодекс Литвы предусматривает ответственность лиц, которые умышленно заражают других.

По словам узбекистанца, ни один сотрудник компании не видел результатов своего теста и до этого даже не знал, кто был заражен, а кто нет.

"Вчера нас всех отвезли в этот реабилитационный центр. Сказали, что мы заражены. Мы пришли прямо с работы и нас просто оставили здесь. Все открыто, делай, что хочешь. Мы не получили результаты теста, только они знают, что мы больны. Здесь нет врачей, просто какая-то медсестра. Когда мы приехали, нам дали еду, мы ничего не могли принести сами. Никто не знает, кто был первым зараженным", - сказал узбекистанец порталу lrytas.lt.

Согласно последним данным, в Литве количество зараженных составляет более 1900 случаев, из которых 79 - со смертельным исходом.