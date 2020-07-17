Последствия коронавируса: датские ученые предупреждают об «эпидемии ожирения»

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CentralAsia (CA) - Из-за пандемии коронавируса и карантина многие люди оставались и продолжают оставаться дома. Это влияет на их физическую активность и психику. Датские ученые опасаются распространения ожирения, сообщает немецкое издание Stern.

В связи с карантином люди вынуждены работать дома и ограничивать физическую активность. Ученые полагают, что локдаун в мире создала благодатную почву для нового финансового кризиса, масштабы которого до сих пор неизвестны.

Исследователи Кристоффер Клемменсен, Михаэль Банг Петерсен и Торкильд И.А.Соренсен опасаются, что последствия пандемии приведут к «эпидемии ожирения» или увеличению числа людей с лишним весом. Возросшая безработица и связанные с ней страхи и неопределенность способствуют ухудшению психического состояния людей и их социальных отношений, полагают ученые. Они считают, что ухудшение психического здоровья среди населения может привести к тому, что люди начнут больше есть.

«Ожирение — это очень сложное явление. Речь идет не только о том, сколько мы едим, но и о социальных и психологических условиях, которые у нас имеются», - говорит Михаэль Банг Петерерсен, исследователь биологической психологии из Орхусского университета".

Такого же мнения и его коллега Торкильд И.А.Соренсен, профессор Центра изучения метаболизма и отделения эпидемиологии в Копенгагенском университете.

«Экономическая и психологическая нестабильность, безработица и прочее приводят к тому, что организм реагирует стрессом, что увеличивает ожирение. Организм компенсирует уязвимость накоплением жировых запасов, что также повышает риск таких последствий, как диабет, гипертония и инфаркт», - сказал он.

По информации датского телеканала TV2, из-за пандемии коронавируса и введенными ограничениями 38% взрослых перестали заниматься спортом, что, по мнению Соренсена, также повышает риск развития ожирения.

Согласно опросу института изучения общественного мнения YouGov в Германии, 38% взрослых стали меньше двигаться в результате пандемии, в связи с изменившимися привычками 19% из них уже прибавили в весе.

Но с другой стороны, опрос, проведенный в начале июля, показал, что многих людей кризис побудил больше ездить на велосипеде, чаще ходить пешком, а не передвигаться на автомобиле, а также проводить тренировки дома или работать в саду.