В Индии коронавирусом заражены уже 1 миллион человек

Мигранты из штата Уттар-Прадеш сидят внутри контейнера в надежде вернуться в свои деревни во время тотального карантина, Хайдарабад, Индия

CentralAsia (CA) - По состоянию на 17 июля в Индии количество зараженных коронавирусом составило 1 003 832 человека, сообщает Министерство здравоохранения страны.

За сутки в стране коронавирус выявлен у 34,9 тыс. человек. Общее количество скончавшихся достигло 25 602, из них за последние сутки — 687, выздоровели 635 756, под медицинским наблюдением находятся 342 473 человека.

По числу зараженных коронавирусом Индия стоит на третьем месте, после США и Бразилии.