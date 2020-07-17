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  17 июля 2020
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В Индии коронавирусом заражены уже 1 миллион человек
Мигранты из штата Уттар-Прадеш сидят внутри контейнера в надежде вернуться в свои деревни во время тотального карантина, Хайдарабад, Индия
Мигранты из штата Уттар-Прадеш сидят внутри контейнера в надежде вернуться в свои деревни во время тотального карантина, Хайдарабад, Индия

CentralAsia (CA) -  По состоянию на 17 июля в Индии количество зараженных коронавирусом составило 1 003 832 человека, сообщает Министерство здравоохранения страны.

За сутки в стране коронавирус выявлен у 34,9 тыс. человек. Общее количество скончавшихся достигло 25 602, из них за последние сутки — 687, выздоровели 635 756, под медицинским наблюдением находятся 342 473 человека.

По числу зараженных коронавирусом Индия стоит на третьем месте, после США и Бразилии.

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