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  17 июля 2020
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В Китае за сутки коронавирус выявлен у 10 человек

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в Китае зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из 10 новых случаев 9 зафиксированы как завозные, 1 — локальный. Также за сутки выявлены 5 бессимптомных носителей.

Общее количество зараженных в стране достигло 83 622, выздоровели 78 737 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остается 251 человек.

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