В Китае за сутки коронавирус выявлен у 10 человек
- Азия и мир, общество
- 10:36, 17 июля 2020
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CentralAsia (CA) - За последние сутки в Китае зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Из 10 новых случаев 9 зафиксированы как завозные, 1 — локальный. Также за сутки выявлены 5 бессимптомных носителей.
Общее количество зараженных в стране достигло 83 622, выздоровели 78 737 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остается 251 человек.