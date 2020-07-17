В Китае за сутки коронавирус выявлен у 10 человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Китае зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из 10 новых случаев 9 зафиксированы как завозные, 1 — локальный. Также за сутки выявлены 5 бессимптомных носителей.

Общее количество зараженных в стране достигло 83 622, выздоровели 78 737 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остается 251 человек.