Узбекистан приостановил поставки газа в Россию из-за пандемии

CentralAsia (UZ) - Узбекистан из-за пандемии коронавируса COVID-19 полностью прекратил экспорт газа в Россию и снизил в три раза экспорт газа в Китай. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу президента Шавката Мирзиёева.

По данным пресс-службы, 16 июля Мирзиеев в режиме видеоконференцсвязи ознакомился с новыми проектами в нефтегазовой и химической промышленности, электротехнической и фармацевтической отраслях.

"Как результат воздействия пандемии — на внешних рынках наблюдается нестабильная ситуация. В частности, в настоящее время экспорт добываемого в нашей стране природного газа в Китай сократился в три раза, а в Россию полностью прекратился", — говорится в сообщении с мероприятия.

Узбекистан из-за сложившейся ситуации идет по пути глубокой переработки и монетизации природного газа и всех сырьевых ресурсов в целом, объяснили в пресс-службе. "Принимаются меры для повышения экономической эффективности путем производства импортозамещающей и экспортоориентированной готовой продукции", — отмечается в сообщении.

В марте в пресс-службе министерства энергетики Узбекистана сообщили РИА Новости, что Китайская Petrochina уведомила Ташкент о возможном сокращении импорта газа на фоне коронавируса.

По данным АО "Узбекнефтегаз", Узбекистан в 2019 году планировал увеличить экспорт газа на 15% по сравнению с 2018 годом. В структуре экспорта объемы поставок узбекского газа в Китай составляют около 10 миллиардов кубометров, в Россию — 4 миллиарда кубометров, остальные объемы приходятся на соседние страны Центральной Азии. Прогнозы на текущий год по экспорту газа не сообщаются. По данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2019 году по сравнению с 2018-м снизилась на 1,6%, до 59,46 миллиарда кубометров, в этом году добычу планируется увеличить на 7,2%, до 63,8 миллиарда кубометров.