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  17 июля 2020
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Сегодня пройдет первое за время пандемии заседание Европейского совета

CentralAsia (CA) -  В Брюсселе сегодня пройдет первое за время пандемии коронавируса заседание Европейского совета, на котором будет обсуждаться антикризисный план восстановления экономики ЕС на 750 млрд евро.

Как пишет ВВС, планируется, что 500 млрд евро будут распределяться между 27 странами Евросоюза в виде безвозмездных грантов, еще 250 млрд евро - в форме займов.

Также на встрече будет обсуждаться бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро.

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