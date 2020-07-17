В Афинах открылся торговый дом ремесленников Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В самом густонаселенном районе греческих Афин, открылся Торговый дом ремесленников Узбекистана, сообщает УзА.

В церемонии открытия торгового дома приняли участие члены парламента и правительства Греции, известные государственные и общественные деятели, а также эмигрировавшие из Узбекистана в эту страну узбекистанцы – всего 500 человек.

Партнером торгового дома является семейное предприятие «Мохи Диёр Рошидон» города Риштана. Согласно договору это семейное предприятие осуществило поставку в Грецию 7 тысяч керамических изделий и сувениров.

Также при содействии дипломатического представительства Узбекистана в Афинах создан онлайн-магазин www.craftence.com. В этом онлайн-магазине можно заказать узбекскую ремесленную продукцию.

Информацию о ремесленном искусстве нашей страны участникам мероприятия

Президент Греко-Евразийского Альянса Ксенофонт Ламбракис в своем выступлении отметил, что в Риштане еще в древние времена были созданы уникальные технологии производства керамических изделий и сегодня искусство керамики Риштана отличается высокими технологиями и художественностью.

"Изделия керамического и ткацкого искусства в Торговом доме ремесленников Узбекистана своей красотой демонстрируют богатую древнюю историю, неповторимую привлекательность вашей страны. Мы рады, что рынок Греции пополняется такой продукцией. Мы поддерживаем подобные инициативы Узбекистана", – сказал представитель Министерства культуры Греции Павлос Христу.

В ходе мероприятия была организована торговля керамической продукцией Риштана.