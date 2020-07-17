[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Афинах открылся торговый дом ремесленников Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В самом густонаселенном районе греческих Афин, открылся Торговый дом ремесленников Узбекистана, сообщает УзА.

В церемонии открытия торгового дома приняли участие члены парламента и правительства Греции, известные государственные и общественные деятели, а также эмигрировавшие из Узбекистана в эту страну узбекистанцы – всего 500 человек.

Партнером торгового дома является семейное предприятие «Мохи Диёр Рошидон» города Риштана. Согласно договору это семейное предприятие осуществило поставку в Грецию 7 тысяч керамических изделий и сувениров.

Также при содействии дипломатического представительства Узбекистана в Афинах создан онлайн-магазин www.craftence.com. В этом онлайн-магазине можно заказать узбекскую ремесленную продукцию.

Информацию о ремесленном искусстве нашей страны участникам мероприятия

Президент Греко-Евразийского Альянса Ксенофонт Ламбракис в своем выступлении отметил, что в Риштане еще в древние времена были созданы уникальные технологии производства керамических изделий и сегодня искусство керамики Риштана отличается высокими технологиями и художественностью.

"Изделия керамического и ткацкого искусства в Торговом доме ремесленников Узбекистана своей красотой демонстрируют богатую древнюю историю, неповторимую привлекательность вашей страны. Мы рады, что рынок Греции пополняется такой продукцией. Мы поддерживаем подобные инициативы Узбекистана", – сказал представитель Министерства культуры Греции Павлос Христу.

В ходе мероприятия была организована торговля керамической продукцией Риштана.

print
  • В Узбекистан доставили 200 тысяч упаковок японского препарата «Авиган» для лечения пациентов с коронавирусом
  • В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане
  • На утро 17 июля в Казахстане выявили 1707 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com