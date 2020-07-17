[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за ночь выявлено 283 новых случая коронавируса. Всего 15349
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 17 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 15 349 (+ 283).

По данным Минздрава, за ночь были зарегистрированы 93 случая новых заболеваний в Карантинном центре (прибывшие из-за рубежа), 144 - в Ташкенте, 25 - в Самаркандской области, 21 - в Сурхандарьинской области.

В настоящее время в стране вылечились 8783 человека, инфицированных коронавирусом, 6490 пациентов проходят лечение, из них 58 находятся в тяжёлом состоянии и 7 в критическом.

Новости по теме:

print
  • На утро 16 июля в Казахстане выявили 1674 новых случая коронавируса
  • Подтвержден первый случай внутриутробного заражения коронавирусом
  • За ночь в Узбекистане выявили 206 новых случаев коронавируса. Всего 14787


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com