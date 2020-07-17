В Узбекистане за ночь выявлено 283 новых случая коронавируса. Всего 15349

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 17 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 15 349 (+ 283).

По данным Минздрава, за ночь были зарегистрированы 93 случая новых заболеваний в Карантинном центре (прибывшие из-за рубежа), 144 - в Ташкенте, 25 - в Самаркандской области, 21 - в Сурхандарьинской области.

В настоящее время в стране вылечились 8783 человека, инфицированных коронавирусом, 6490 пациентов проходят лечение, из них 58 находятся в тяжёлом состоянии и 7 в критическом.