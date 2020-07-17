Зарегистрирован 76-смертельный случай от коронавируса в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Еще одной жертвой коронавируса стал 48-летний пациент из Ташкента, сообщил 17 июля Минздрав Узбекистана.



48-летний житель Юнусабадского района столицы сдал тест по причине повышенной температуры тела. 29 июня этого года ему был поставлен диагноз "COVID-19", и он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии клиники НИИ вирусологии из-за усиления симптомов кашля и одышки.

Мужчине был поставлен диагноз: инфаркт миокарда, тяжелое течение "COVID-19" и двусторонняя пневмония. Заболевание сопровождалось осложнениями спонтанного пневмоторакса правого легкого, дыхательной и острой сердечно-сосудистой недостаточностью.

Несмотря на реанимационные процедуры, пациент скончался от острого инфаркта миокарда, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.