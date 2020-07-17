В Испании зарегистрирован резкий скачок заражений Covid-19

- Азия и мир, общество
- 11:35, 17 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В Испании зарегистрирован резкий скачок заражений коронавирусом, за последние сутки — 580 новых случаев, в середине недели за сутки были выявлены 390 новых вирусоносителей, передает Euronews.
Так, очагами инфекции остаются автономное сообщество Арагон и Каталония.
Есть информация, что ограничительные меры могут быть введены в Барселоне, но когда и какие именно шаги в этом направлении власти предпримут, пока не сообщается.
Всего в настоящий момент в иберийском королевстве насчитывается почти 306 тыс. инфицированных, цифра летальных исходов от COVID-19 приближается к 28,5 тыс. человек.
В Минздраве страны сообщают, что карантин действует в каталонской Льейде, изоляционные меры на прошлой недели были введены и в ряде населенных пунктов Галисии.
Во Франции власти изменили решение и анонсировали дату, когда ношение маски станет обязательным во всех закрытых помещениях.
Ранее сообщалось, что правило начнет действовать с 1 августа, позднее объявили, что эта мера перенесена на 20 июля.
Экоактивисты предупреждают, что для использованных масок нужно предусмотреть специальные урны, как и разработать способ утилизации этих защитных средств, а пока их некоторые граждане выбрасывают просто на улице или даже бросают в водоемы, реки и Средиземное мора.
В Германии на совещании, в котором участвовали как представители федеральных земель, так и центральное правительство, после дебатов был принят протокол, согласно которому местные власти могут самостоятельно вводить ограничительные меры, касающиеся перемещения внутри страны.