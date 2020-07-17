В Туркменистан доставлен гуманитарный груз ВОЗ, состоящий из респираторов, масок и очков

CentralAsia (TM) - Гуманитарный груз ВОЗ прибыл сегодня в Международный аэропорт города Туркменабат, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Гуманитарный груз включает 320 тысяч медицинских масок, 130 тысяч респираторов, свыше 88 тысяч лицевых щитов, более 18 тысяч очков и 12 тысяч халатов.

Представитель ВОЗ, сопровождавший международный груз, отметил, что сегодня как никогда важна активизация гуманитарного взаимодействия между народами. Это событие стало очередным свидетельством совместного противостояния опасности, угрожающей здоровью человечества.

На специальных автотранспортных средствах груз направлен в столицу, где все средства будут распределены и переданы по назначению в медучреждения страны.