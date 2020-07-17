Глава МИД Таджикистана принял участие в первой министерской встрече «Центральная Азия - Китай»

Фото: пресс-служба МИД РТ

CentralAsia (TJ) - По инициативе Китайской Народной Республики 16 июля прошла первая министерская встреча «Центральная Азия - Китай» в формате видеоконференции.



В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств стран-участниц этого нового механизма обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с пандемией, восстановления экономики, поддержания региональной безопасности и активизации международного взаимодействия.



Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, в своем выступлении министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин отметил, что взаимодействие в рамках нового формата «Китай - Центральная Азия» и других механизмов имеет особое значение и играет важную роль в развитии и укреплении стратегического партнерства между странами региона.



Ссылаясь на стремительно меняющуюся мировую обстановку в связи с распространением пандемии коронавируса, глава внешнеполитического ведомства призвал своих коллег принимать действенные совместные меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и восстановлению устойчивого социально-экономического развития стран региона.



Затрагивая вопросы дальнейшего развития регионального взаимодействия, министр Мухриддин отметил, что необходимо продвигать энергетические и промышленные проекты и поддерживать сельскохозяйственный сектор, расширяя экспортный потенциал, обеспечивая бесперебойный транзит грузов.



По итогам мероприятия министрами иностранных дел было принято Совместное заявление первой министерской встречи «Центральная Азия и Китай».

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