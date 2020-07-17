[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Таджикистана принял участие в первой министерской встрече «Центральная Азия - Китай»
Фото: пресс-служба МИД РТ
Фото: пресс-служба МИД РТ

CentralAsia (TJ) -  По инициативе Китайской Народной Республики 16 июля прошла первая министерская встреча «Центральная Азия - Китай» в формате видеоконференции.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств стран-участниц этого нового механизма обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с пандемией, восстановления экономики, поддержания региональной безопасности и активизации международного взаимодействия.

Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, в своем выступлении министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин отметил, что взаимодействие в рамках нового формата «Китай - Центральная Азия» и других механизмов имеет особое значение и играет важную роль в развитии и укреплении стратегического партнерства между странами региона.

Ссылаясь на стремительно меняющуюся мировую обстановку в связи с распространением пандемии коронавируса, глава внешнеполитического ведомства призвал своих коллег принимать действенные совместные меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и восстановлению устойчивого социально-экономического развития стран региона.

Затрагивая вопросы дальнейшего развития регионального взаимодействия, министр Мухриддин отметил, что необходимо продвигать энергетические и промышленные проекты и поддерживать сельскохозяйственный сектор, расширяя экспортный потенциал, обеспечивая бесперебойный транзит грузов.

По итогам мероприятия министрами иностранных дел было принято Совместное заявление первой министерской встречи «Центральная Азия и Китай».

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Казахстане от коронавируса умер 51 медработник
  • В ВОЗ обеспокоены вспышкой Эболы в Конго
  • Последствия коронавируса: датские ученые предупреждают об «эпидемии ожирения»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com