В Туркменистане построят цементный завод мощностью 1 млн тонн в год

CentralAsia (TM) - Строительство второй очереди цементного завода стартовало в Койтендагском этрапе Лебапского велаята, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В настоящее время идет разработка технической документации, подготовка территории к закладке фундаментов производственных и вспомогательных объектов промышленной зоны, которая раскинется на площади более чем 37 гектаров.

За 2,5 года предстоит выполнить большой объем строительно-монтажных работ, а также наладку технологического и вспомогательного оборудования, подвести системы электро-, водо-, газоснабжения и канализации, железную дорогу. В 2022 году предполагается сдача объекта.

Необходимое сырьё для производства цемента – известняк, глина, гипс, кварцевый песок - добываются там же.

В процессе геологической разведки в недрах Магданлы-Гарлыкского района в Койтендагском этрапе подтверждено наличие более 30 видов минералов и других полезных ископаемых.

В регионе сосредоточены крупнейшие месторождения каменной и калийной соли, гипса, ангидридов, целестина, используемого в электронной промышленности, а также обнаружены германий, церий, тантал, рубидий и другие редкоземельные металлы.