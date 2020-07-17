В Казахстане начато расследование из-за видео, в котором трупы лежат на полу

CentralAsia (KZ) - Распространенное в социальных сетях видео, на котором запечатлены трупы, лежащие на полу морга, было снято в городе Аксае Бурлинкого района Западно-Казахстанской области работником морга районной больницы. Это подтвердили в областном управлении здравоохранения.

«… Зайдя в аксайский морг, вот так вот у нас картина, все ковидные трупы вот так вот у нас просто взяли побросали», - говорит за кадром женский голос.

Как сообщает портал «Мой город», и.о. директора Бурлинской ЦРБ Алтынай Баймуратова в письменном виде ответила, что сотрудник их больницы в ночь на 13 июля 2020 года на карете скорой помощи доставил в морг Бурлинской районной больницы 5 трупов, 2 труппа на тот момент уже находились в морге.

«Сотрудник морга Бурлинской районной больницы, не отсортировав, разместил трупы, при этом нарушая свои функциональные обязанности. Трупы, поступившие в морг, незамедлительно должны помещаться в холодильники для хранения. На момент съемки видео заметно, что съемки производились сразу же после того, как карета скорой помощи доставила трупы в морг. После чего данная видеосъемка была распространена по социальным сетям», - написала Алтынай Баймуратова.

На данный момент начато служебное расследование, и будет выяснена причина распространения видео в соцсетях.

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