[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Урумчи в Китае отменили более 500 авиарейсов из-за нового случая COVID-19

CentralAsia (CA) -  Из-за нового случая заражения Covid-19 в аэропорту города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе отменены более 500 рейсов.

Как пишет РИА Новости, вирус выявлен у 24-летней девушки из Урумчи, среди людей, контактировавших с ней, также обнаружили трех бессимптомных носителей.

Ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что за минувшие сутки в стране было выявлено 10 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, однако из них только один локальный, который был зарегистрирован в Синьцзяне.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в аэропорту Урумчи отменено большое количество рейсов. По полученным на данный момент данным, по состоянию на 9:15, в аэропорту Урумчи на сегодня было запланировано 588 рейсов, уже отменено 522 рейса, это 89% всех рейсов», - говорится в сообщении китайского информационного портала гражданской авиации.

Многие китайские авиакомпании опубликовали предупреждения, сообщив, что пассажирам для вылета в регион необходимо предоставить сертификат об отсутствии COVID-19

print
  • Подтвержден первый случай внутриутробного заражения коронавирусом
  • В Туркменистан доставлен гуманитарный груз ВОЗ, состоящий из респираторов, масок и очков
  • В России препарат от коронавируса «Авифавир» может появится в продаже в этом месяце


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com