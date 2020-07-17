В Урумчи в Китае отменили более 500 авиарейсов из-за нового случая COVID-19

CentralAsia (CA) - Из-за нового случая заражения Covid-19 в аэропорту города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе отменены более 500 рейсов.

Как пишет РИА Новости, вирус выявлен у 24-летней девушки из Урумчи, среди людей, контактировавших с ней, также обнаружили трех бессимптомных носителей.

Ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что за минувшие сутки в стране было выявлено 10 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, однако из них только один локальный, который был зарегистрирован в Синьцзяне.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в аэропорту Урумчи отменено большое количество рейсов. По полученным на данный момент данным, по состоянию на 9:15, в аэропорту Урумчи на сегодня было запланировано 588 рейсов, уже отменено 522 рейса, это 89% всех рейсов», - говорится в сообщении китайского информационного портала гражданской авиации.

Многие китайские авиакомпании опубликовали предупреждения, сообщив, что пассажирам для вылета в регион необходимо предоставить сертификат об отсутствии COVID-19