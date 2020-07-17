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  17 июля 2020
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В Узбекистане запущено приложение, уведомляющее о сохранении социальной дистанции

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте запущено мобильное приложение Self-Safety, уведомляющее о сохранении социальной дистанции граждан, столкнувшихся с инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана

Разработчиком приложения стало Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Министерством здравоохранения и администрацией города Ташкента.

Приложение использует данные с модулей GPS и Bluetooth мобильного устройства. В случае выявления вируса у одного из пользователей система сопоставит все точки пересечения в радиусе пяти метров в течение одной минуты. В результате определения точек пересечения по заданным условиям, всем пользователям, бывшим в радиусе, будут направлены уведомления о возможном контакте и рекомендации к действиям в виде PUSH-уведомлений.

Мобильное приложение будет доступно для платформ Android и IOS, соответствующие ссылки размещены на веб-сайте coronavirus.uz. При регистрации приложение попросит включить GPS и Bluetooth модули.

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