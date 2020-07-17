В Узбекистане лечащиеся дома пациенты с коронавирусом получат бесплатные лекарства

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане больным, проходящим лечение от коронавируса в домашних условиях, предоставят бесплатные лекарства. Об этом сообщил Минздрав республики.

16 июля под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова состоялось заседание Республиканской специальной комиссии по борьбе с пандемией коронавируса.

На заседании комиссии было решено предоставить бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, получающим лечение в домашних условиях, и утверждён перечень лекарств, которые должны быть им доставлены.

️Согласне решению комиссии, пациентам с коронавирусом будут бесплатно предоставляться такие лекарства, как гидроксихлороксин, азитромицин, парацетамол, витамин С и одноразовые медицинские маски.

Пациенты с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и находящиеся на лечении по рекомендации врачей дома из-за легкого течения заболевания получают эти лекарства бесплатно.

На совещании Министерству здравоохранения и соответствующим учреждениям было поручено немедленно сформировать систему из 50 000 комплектов этих лекарств и доставить их пациентам, проходящим лечение на дому.