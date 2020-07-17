В России за сутки коронавирусом заразились еще 6,4 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 6406 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1663 (26,0%). Таким образом, на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 759 203 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 24 миллионов 300 тыс. лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 311 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 271 705 человек.