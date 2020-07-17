Число жертв коронавируса в России превысило 12 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 13:41, 17 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 186 человек, следует из данных оперативного штаба.
Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 30 и Москве – 13.
Общее количество скончавшихся в стране достигло 12 123 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 759 203 человек, из них выздоровели 539 373 пациента, под медицинским наблюдением остаются 271 705 человек.