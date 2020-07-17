Для Ташкента власти закупили 50 автомобилей Damas и 40 аппаратов ИВЛ

CentralAsia (UZ) - Хокимият Ташкента совместно с Министерством здравоохранения приобрели партию медицинского оборудования, принадлежностей и автомобилей, в целях улучшения материально-технического обеспечения больниц города. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

"В целях улучшения материально-технического обеспечения больниц города Ташкента для борьбы с пандемией COVID-19, администрацией города Ташкента совместно с Министерством здравоохранения было приобретено 40 аппаратов ИВЛ, 120 детских и 80 взрослых СИПАП-аппаратов, 70 тысяч комбинезонов, 70 тысяч масок, 200 тысяч бахил, 5 тысяч медицинских шапочек, 3 тысячи защитных очков, 150 тысяч перчаток", - отмечается в сообщении.

Также приобретено 50 автомобилей Damas, 25 из которых распределены в службы скорой помощи, 23 – в районные СЭС, 2 – в психиатрические больницы.

Ранее, в ходе видеоселекторного совещания 15 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил выговор министру здравоохранения и главе Ташкента за недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации.