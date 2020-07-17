[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Для Ташкента власти закупили 50 автомобилей Damas и 40 аппаратов ИВЛ

CentralAsia (UZ) -  Хокимият Ташкента совместно с Министерством здравоохранения приобрели партию медицинского оборудования, принадлежностей и автомобилей, в целях улучшения материально-технического обеспечения больниц города. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

"В целях улучшения материально-технического обеспечения больниц города Ташкента для борьбы с пандемией COVID-19, администрацией города Ташкента совместно с Министерством здравоохранения было приобретено 40 аппаратов ИВЛ, 120 детских и 80 взрослых СИПАП-аппаратов, 70 тысяч комбинезонов, 70 тысяч масок, 200 тысяч бахил, 5 тысяч медицинских шапочек, 3 тысячи защитных очков, 150 тысяч перчаток", - отмечается в сообщении.

Также приобретено 50 автомобилей Damas, 25 из которых распределены в службы скорой помощи, 23 – в районные СЭС, 2 – в психиатрические больницы.

Ранее, в ходе видеоселекторного совещания 15 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил выговор министру здравоохранения и главе Ташкента за недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации.

print
  • В Узбекистане запущено приложение, уведомляющее о сохранении социальной дистанции
  • В Казахстане зараженный Covid-19 водитель автобуса возил людей из Шымкента в Нур-Султан
  • Глава МИД Венгрии прибыл в Узбекистан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com