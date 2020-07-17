Как может повлиять на нас повторная вспышка коронавируса, и как с этим справиться?

CentralAsia (CA) - Несколько месяцев назад полные концертные залы, пляжи и крупные торговые центры не удивляли нас, а на данный момент они скорее пробуждают в нас чувство беспокойства и тревоги. Проведя больше трех месяцев дома на карантине, мысль о повторном введении карантина вызывает у нас еще больший ужас, чем тогда, потому что мы знаем, чего ожидать, пишут авторы статьи в ABC.

Последствия повторной вспышки коронавируса могут быть разрушительными. Никто не хочет возвращаться к тем недавним дням, которые мы уже начинаем забывать. Вновь оказаться взаперти, наблюдать за ужасающими цифрами и выходить на улицу только для того, чтобы сходить в магазин; понимать, что все это обязательно оставит неизгладимый след на всех сферах нашей жизни… Нашей психике будет брошен вызов.

Первый страх уже овладел некоторыми из нас: страх новой вспышки коронавируса. Психолог и координатор команды психологов TherapyChat Аида Рубио говорит, что, если мы обеспокоены возможностью второй волны заболевания, мы должны понимать эмоции, которые мы испытываем, чтобы держать их под контролем. «В случае страха повторной вспышки стоит понять: объективный ли это страх? Поможет ли он мне справиться с ситуацией? И в конце концов, имеет ли мой страх обоснование, или же это плод моей разбушевавшейся фантазии?».

Но если все же вас охватит этот страх, психолог дает несколько советов, которые помогут с ним справиться.

Нужно перестать контролировать все, особенно то, что от нас никак не зависит;

Нужно поддерживать связь с друзьями и не бояться социальных контактов, потому что делиться с другими нашими чувствами помогает нам защищаться от страха.

«Точно так же важно верить в себя и в свои способности справляться с трудными для нас моментами. Если вы не можете себе помочь, стоит обратиться к профессиональному психологу», - предлагает она.

Если все-таки в конце наступит вторая волна, мы будем переживать ее тяжелее, потому что в первый раз мы не знали, что нас ждет. «То, как мы будем справляться с новым карантином, зависит не только от того, какую жизнь мы вели до пандемии, но и от того, как пандемия на нас повлияла», - говорит психолог.

Новый карантин будет отличаться от предыдущего, потому что мы уже знаем, что от него ждать. В этот раз у нас уже есть опыт. Будет ли этот опыт полезен при повторном карантине? «Зависит от человека», - говорит Аида Рубио. «Зависит от того, как человек провел прошлый карантин, научился ли он эффективно управлять своими эмоциями и имеет ли он сильную поддержу в лице семьи и друзей», — отмечает она. Поэтому, чтобы ответить себе на этот вопрос, она советует проанализировать нашу жизнь во время недавнего карантина.

«За время карантина многие продемонстрировали свои сильные стороны и даже приобрели новые навыки, узнали себя лучше. Таким людям будет проще пережить новый карантин, если его все же введут», - говорит она. Специалист считает, что люди, которые не смогли успешно справиться со своими эмоциями во время карантина, вероятно будут бояться нового карантина. «Я советую этим людям обратиться за профессиональной поддержкой, проработать эти страхи, чтобы суметь взять контроль над ситуацией», - сказала она.

Наконец, Аида Рубио дает еще несколько советов, чтобы справиться с этой ситуацией. «Если в прошлый раз что-то помогло вам справиться с эмоциями, не бойтесь, попробуйте еще раз», — рекомендует она. Кроме того, она призывает воспринимать карантин как нечто временное и фокусироваться на будущем, поскольку это «поможет остановить поток пессимистических мыслей». «Для поддержания психического здоровья важно иметь расписание, отдыхать (не только спать, но посвящать время полезным занятиям дома) и рассчитывать на поддержку близких», - заключает психолог.