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  17 июля 2020
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Казахстан объединяет статистику по коронавирусу и пневмонии

CentralAsia (KZ) -  Министерство здравоохранения Казахстана объединяет статистику по коронавирусу и пневмонии. Об этом сегодня во время прямой трансляции сообщил министр Алексей Цой.

По его словам, полный переход будет осуществляться с 1 августа.

«В целях обеспечения максимальной прозрачности данных Министерством здравоохранения объединены новые подходы к учету и формированию статистических данных. С учетом проведенных консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам. Таким образом, лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющими клинические и эпидемиологические признаки коронавируса», - сказал он.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано более 66,8 тыс. зараженных коронавирусом, скончались 375 человек.

Коронавирус в Казахстане
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