В Узбекистане огласили приговор обвинённым в госизмене бывшему сотруднику системы Минобороны и его супруге

CentralAsia (UZ) - 15 июля текущего года Военный суд Узбекистана завершил судебное разбирательство по делу Акбара Ярбабаева и Е. Ярбабаевой, обвиняемых в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

В ходе закрытого процесса, который длился несколько месяцев, были заслушаны и проанализированы показания свидетелей и обвиняемых.

После тщательного изучения материалов уголовного дела суд признал подсудимых А. Ярбабаева и Е.Ярбабаеву виновными в совершении вышеуказанного преступления.

С учетом характера преступления и уровня социальной опасности, личного и семейного положения подсудимых, смягчающих и отягчающих обстоятельств, А. Ярбабаев был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Суд приговорил его супругу, Е.Ярбабаеву, к 6 годам лишения свободы. Е.Ярбабаева была освобождена от отбывания наказания. Ей назначили испытательный срок на три года с заменой на условное осуждение.

Приговор основывался на принципах гуманности и справедливости, закрепленных в Конституции Республики Узбекистан и уголовном законодательстве, отметили в пресс-службе.

Акбар Ярбабаев в 1986 году окончил Качинскую высшую школу военных летчиков и с 1993 года начал работать в Вооруженных силах Узбекистана. В 2006 году он был награжден президентом Исламом Каримовым орденом Славы (Шон-Шараф). Минобороны.

Имя Ярбараева стало упоминается в деле о закрытом суде над бывшим директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, политологом Рафиком Сайфулиным, который был также обвинён в госизмене и в мае этого году осужден на 12 лет.

Вместе с Сайфулиным по обвинению в шпионаже в пользу России и в разглашении государственной тайны к суду были привлечены еще около десяти узбекских военных. Подробности дела власти Узбекистана не разглашают.