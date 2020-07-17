С начала года в Казахстане от пневмонии умерли более 3,3 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - С 1 января по 15 июля 2020 года в Казахстане от пневмонии скончались 3327 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост смертей от пневмонии составляет 1,75 раза.

Также за этот же период в стране выявлено 234 187 случаев заболевания пневмонией, в сравнении с прошлым годом прирост составляет в 3,3 раза.

Министр также озвучил данные по коронавирусу в стране на сегодняшний день. Так, официально в Казахстане коронавирус выявлен у 66 895 человек, число скончавшихся достигло 464.

Ранее министр заявил, что Казахстан объединяет статистику по коронавирусу и пневмонии. Полный переход будет осуществляться с 1 августа.

Коронавирус в Казахстане

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