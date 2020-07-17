В Узбекистане родители смогут оценить процесс приёма в школы

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане у родителей появилась возможность оценить процесс зачисления в школу. Об этом сообщил заместитель министра народного образования Узбекистана Рустам Каримжанов в своем Teлеграм-канале.

Как сообщается, в целях организации процесса приема качественно и прозрачно родителям первоклассников предоставляем возможность «оценить процесс поступления в школу» через веб-сайт www.qabul.maktab.uz.

Заполнив форму, родители могут оценить качество приема администрацией школы и оставить комментарий.

В то же время директорам школ напомнили, что этот процесс является еще одним критерием для объективной оценки их деятельности, и им было предложено подойти к процессу приема более ответственно и внимательно.