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  17 июля 2020
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В США снова зарегистрирован антирекорд по числу зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В США за минувшие сутки зафиксировано 77,3 тыс. новых случаев заражения, что является мировым рекордом с начала пандемии.

Также в стране за сутки от Covid-19 скончались 943 пациента.

Всего в США на данный момент коронавирус выявлен у 3,5 миллиона человек, скончались более 138,5 тыс. пациентов.

США находятся на первом месте в мире по числу зараженных и скончавшихся от Covid-19, после США на втором месте идет Бразилия — 2 млн, затем Индия — 1 млн.

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