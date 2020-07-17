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  17 июля 2020
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В Петербурге сотни трудовых мигрантов из Узбекистана устроили забастовку
Продолжение: Мигрантам из Узбекистана, устроившим погром на стройке, недоплатили более около $200 тыс, - прокуратура РФПредыстория: Рабочие из Узбекистана устроили погром на стройке газоперерабатывающего завода в России

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 17 июля, рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге.

Сотни строителей в «Лахта центре», большинство из которых трудовые мигранты, устроили забастовку, сообщает РИА «Новости».

Работники выдвинули требования о выплатах, которые выходят за рамки трудовых договоров. В настоящий момент компания не имеет задолженности по выплатам зарплат перед рабочими, – сказали в пресс-службе строительной компании «Ренессанс Констракшн».

На объекте для разрешения конфликта находятся представитель компании и консул Узбекистана в Санкт-Петербурге.

Возведение многофункционального «Лахта центра» завершено в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон. В здании находится штаб-квартира «Газпрома».

Ранее сообщалось о бунте, который устроили сотни мигрантов из Узбекистана, строящих газоперерабатывающий завод для «Газпрома» в городе Свободный (Амурская область). Работники ворвались в офис турецкой компании Renaissance Heavy Industries, которая руководит строительством, и требовали выплатить им задержанную зарплату.

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