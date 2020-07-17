Инцидент с трудовыми мигрантами, устроившими погром на заводе в Амурской области, урегулирован, - посольство Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Как ранее сообщалось, 13 июля мигранты из Узбекистана разгромили офис компании, которая получила подряд на работы при сооружении Амурского ГПЗ. Причиной конфликта стали проблемы с выплатами.

В тот же день на место происшествия выехал Генеральный консул Посольства Мехриддин Хайриддинов для выяснения обстоятельств конфликта и участия в процессе его урегулирования, а также обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба посольству РУз в РФ, проведена серия переговоров с руководством и представителями администрации Амурской области, органов прокуратуры и внутренних дел, компании «Renaissance Heavy Industries» и ее субподрядчиков. Состоялись встречи с соотечественниками, в ходе которых получена исчерпывающая информация о факторах, ставших причиной недовольства граждан Республики Узбекистан.

"Благодаря предпринятым совместно с российскими и турецкими партнерами мерам удалось найти взаимоприемлемое решение проблемы и восстановить порядок во временном городке. С 16 июля 2020 года граждане Узбекистана прекратили забастовку и возобновили работу на объекте", - отметили в посольстве.

В настоящее время следственными органами Российской Федерации продолжаются процессуальные действия по данному инциденту. При этом, проверка ведется не только по отношению к участникам беспорядков, но и по факту нарушения трудового законодательства работодателем. Посольство, со своей стороны, предпримет все меры для недопущения нарушения законных прав и интересов соотечественников в данном процессе.