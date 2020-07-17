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  17 июля 2020
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133 новых случая коронавируса выявлены еще в четырех регионах Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Новые пациенты, инфицированные коронавирусом, были выявлены еще в четырех регионах Узбекистана. За семь часов выявлено 133 новых случая, сообщает Минздрав.

По состоянию на 17:30 17 июля количество больных, инфицированных коронавирусной инфекцией в Узбекистане, составляет 15 482.

Новые случаи заболевания: 25 — среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), 47 — в городе Ташкенте среди граждан, сдавших анализы из-за повышенной температуры, и контактировавших с инфицированными пациентами, 25 — в Андижанской области, 22 — в Самаркандской области и 14 — в Наманганской области среди контактировавших с инфицированными пациентами.

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