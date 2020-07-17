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  17 июля 2020
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77-й смертельный случай. 62-летняя пациентка скончалась от коронавируса в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане зафиксирован 77-й смертельный случай от коронавируса, сообщил 17 июля Минздрав.

У 62-летней жительницы Сергелийского района Ташкента было подтверждено наличие "COVID-19" 8 июля этого года, после чего она была госпитализирована в городскую клиническую больницу №1.

Ей был поставлен диагноз: тяжелое течение "COVID-19" и двусторонняя пневмония. Заболевание осложнилось острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Пациентка также страдала от сопутствующих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и гипертония.

Несмотря на реанимационные процедуры, состояние пациентки резко ухудшилось, и она скончалась от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

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