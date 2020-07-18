В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6786

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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки случаи смерти от Covid-19 не зафиксированы.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 56 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 6786 человек, из них выздоровели 5483 пациента.





Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.

В соседнем Казахстане количество зараженных превысило 66,8 тыс. человек. А в Узбекистане на сегодняшний день коронавирус выявлен у более 15,4 тыс. человек, число скончавшихся достигло 77. В Кыргызстане общее количество случаев заражения составляет 13 101, из них скончались 173 человека.

Коронавирус в Таджикистане

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