Президент Туркменистана, где нет случаев Covid-19, надел маску, чтобы защититься от пыли

- Туркменистан, общество
- 8:54, 18 июля 2020
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CentralAsia (TM) - Туркменистан — одна из немногих стран мира, власти которой утверждают, что у них нет ни одного заразившегося коронавирусом.
Однако на этой неделе президент страны Гурбангулы Бердымухамедов впервые был показан по местному телевидению в маске на лице за рыбной ловлей в полном одиночестве. Как подчеркнули СМИ, маску президент надел, чтобы защититься от «кишащей вирусами пыли».
После удачной рыбалки президент проследовал в детдом и передал улов детям, которые тоже были в масках.
Правила о ношении масок и социальном дистанцировании вступили в Туркменистане в силу на этой неделе, а рестораны, кафе и рынки получили предписание закрыться.
Туркменистан, как и Северная Корея, предпринимая профилактические меры, не признает наличие случаев инфицирования у себя в стране.