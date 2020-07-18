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  18 июля 2020
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Президент Туркменистана, где нет случаев Covid-19, надел маску, чтобы защититься от пыли
Фото: Turkmenistan TV
Фото: Turkmenistan TV

CentralAsia (TM) -  Туркменистан — одна из немногих стран мира, власти которой утверждают, что у них нет ни одного заразившегося коронавирусом.

Однако на этой неделе президент страны Гурбангулы Бердымухамедов впервые был показан по местному телевидению в маске на лице за рыбной ловлей в полном одиночестве. Как подчеркнули СМИ, маску президент надел, чтобы защититься от «кишащей вирусами пыли».

После удачной рыбалки президент проследовал в детдом и передал улов детям, которые тоже были в масках.

Правила о ношении масок и социальном дистанцировании вступили в Туркменистане в силу на этой неделе, а рестораны, кафе и рынки получили предписание закрыться.

Туркменистан, как и Северная Корея, предпринимая профилактические меры, не признает наличие случаев инфицирования у себя в стране.

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