На утро 18 июля в Казахстане выявлено более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1808 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 913 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Нур-Султан - 252 / 115;
- город Алматы - 229 / 88;
- Восточно-Казахстанская область - 203 / 112;
- Атырауская область - 177 / 132;
- Жамбылская область - 149 / 86;
- Карагандинская область - 120 / 44;
- Западно-Казахстанская область - 109 / 51;
- Кызылординская область - 96 / 31;
- Павлодарская область - 72 / 24;
- Алматинская область - 68 / 47;
- Северо-Казахстанская область - 61 / 28;
- город Шымкент - 57 / 30;
- Актюбинская область - 51 / 32;
- Костанайская область - 51 / 33;
- Мангистауская область - 45 / 29;
- Акмолинская область - 42 / 23;
- Туркестанская область - 26 / 8.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 68 703 случаев коронавируса.