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  18 июля 2020
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Аскар Мамин заявил, что Казахстан хотел бы одним из первых приобрести российскую вакцину от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Казахстан хотел бы иметь возможность в числе первых стран приобрести вакцину от коронавируса, когда она будет запущена в России в промышленное производство. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщает Tengrinews.kz.

Премьер-министр 17 июля в Минске принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, где встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Мамин отметил, что в Казахстане следят за испытаниями разработанной в России вакцины от коронавируса. «В этой связи, Михаил Владимирович, мы рассчитываем на то, что, когда начнется промышленный выпуск вакцины с тем, чтобы Казахстан имел возможность приобрести партии вакцины в числе первых стран, имел возможность применить среди населения. Это очень важно», - сказал он.

В свою очередь Мишустин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь Казахстану в противодействии коронавирусной инфекции. «Мы очень дорожим дружбой и партнерством с Казахстаном. Наши совместные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день подтвердили особый, я бы сказал, братский характер наших отношений», - сказал он.

Участники заседания Евразийского межправительственного совета в Минске по итогам обсуждения приняли план по борьбе с коронавирусом на территории стран «пятерки», а также распоряжения о картах развития агроиндустрии и индустриализации Евразийского экономического союза.

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