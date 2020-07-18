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  18 июля 2020
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 2 тыс. человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 2132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 42 388 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 5358;

- Алматы - 5264;

- Нур-Султан - 5155;

- Карагандинская область - 4331;

- Западно-Казахстанская область - 3518;

- Шымкент - 2701;

- Алматинская область - 2429;

- Восточно-Казахстанская область - 2041;

- Туркестанская область - 1740;

- Мангистауская область - 1559;

- Кызылординская область - 1435;

- Акмолинская область - 1363;

- Жамбылская область - 1311;

- Северо-Казахстанская область - 1203;

- Актюбинская область - 1155;

- Павлодарская область - 951;

- Костанайская область - 874.

Коронавирус в Казахстане
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