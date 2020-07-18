В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 2 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 2132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 42 388 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 5358;
- Алматы - 5264;
- Нур-Султан - 5155;
- Карагандинская область - 4331;
- Западно-Казахстанская область - 3518;
- Шымкент - 2701;
- Алматинская область - 2429;
- Восточно-Казахстанская область - 2041;
- Туркестанская область - 1740;
- Мангистауская область - 1559;
- Кызылординская область - 1435;
- Акмолинская область - 1363;
- Жамбылская область - 1311;
- Северо-Казахстанская область - 1203;
- Актюбинская область - 1155;
- Павлодарская область - 951;
- Костанайская область - 874.
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