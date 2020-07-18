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  18 июля 2020
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В Китае за сутки резко выросло количество зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Китае за минувшие сутки коронавирусом заразились 22 человека, из них 16 локальные, 6 — завозные, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки в стране выявили 16 бессимптомных носителей вируса.

Днем ранее в Китае было зафиксировано 10 новых случаев коронавируса, а за 15 июля выявили всего один случай заражения.

Всего с начала пандемии в Китае коронавирусом заразились 83 644 человека, выздоровели 78 758 пациентов, скончались 4634 человека.

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