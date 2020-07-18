[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В мире зафиксирован рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рекордный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией.

Так, за сутки коронавирус выявлен у 237 743 человек, скончались 5682 пациента.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 июля, тогда за сутки были выявлены более 230 тысяч случаев COVID-19.
На данный момент число заразившихся Covid-19 в мире превысило 14 млн человек, скончались более 600 тыс. пациентов.
print
  • На утро 18 июля в Казахстане выявлено более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса
  • В США снова зарегистрирован антирекорд по числу зараженных коронавирусом
  • В ВОЗ обеспокоены вспышкой Эболы в Конго


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com