В мире зафиксирован рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 10:15, 18 июля 2020
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рекордный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией.
Так, за сутки коронавирус выявлен у 237 743 человек, скончались 5682 пациента.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 июля, тогда за сутки были выявлены более 230 тысяч случаев COVID-19.
На данный момент число заразившихся Covid-19 в мире превысило 14 млн человек, скончались более 600 тыс. пациентов.