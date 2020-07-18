В мире зафиксирован рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рекордный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией.

Так, за сутки коронавирус выявлен у 237 743 человек, скончались 5682 пациента.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 июля, тогда за сутки были выявлены более 230 тысяч случаев COVID-19.