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  18 июля 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане составляет 15896
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 18 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 15 896 (+ 289).

По данным Минздрава, 38 новых случаев зарегистрировано в карантинном центре (прибывшие из-за рубежа), 52 - в Сырдарьинской области, 98 - в Ташкенте, 40 - в Андижанской области, 20 - В Самаркандской области, 19 - в Джизакской области, 9 - в Республике Каракалпакстан, 9 - в Наманганской области и 4 - в Навоийской области.

В настоящее время в стране выздоровело 9003 человека, инфицированных коронавирусом (57%), 6813 пациентов проходят лечение, из них 70 находятся в тяжёлом состоянии, а 11 - в критическом.

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