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  18 июля 2020
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Число жертв коронавируса в Узбекистане достигло 80 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В городе Ташкент от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент, общее количество жертв коронавируса в стране достигло 80 человек.

Так, скончался 67-летний мужчина, проживающий в Мирабадском районе в Ташкенте, у него коронавирус был подтвержден 14 июля, он бы госпитализирован в клинику НИИ вирусологии.

У пациента диагностирована тяжелая форма COVID-19 и двусторонняя пневмония. Заболевание характеризовалось острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью.

Несмотря на реанимацию, состояние больного ухудшилось, и он умер от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

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