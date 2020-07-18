Число жертв коронавируса в Узбекистане достигло 80 человек

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CentralAsia (UZ) - В городе Ташкент от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент, общее количество жертв коронавируса в стране достигло 80 человек.



Так, скончался 67-летний мужчина, проживающий в Мирабадском районе в Ташкенте, у него коронавирус был подтвержден 14 июля, он бы госпитализирован в клинику НИИ вирусологии.



У пациента диагностирована тяжелая форма COVID-19 и двусторонняя пневмония. Заболевание характеризовалось острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью.



Несмотря на реанимацию, состояние больного ухудшилось, и он умер от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.