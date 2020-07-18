Найден самый ранний симптом коронавируса

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CentralAsia (CA) - Испанские ученые назвали новый симптом коронавируса, который появляется примерно на несколько дней раньше других, пишет журнал JAMA Dermatology.



Так, в ходе исследования, где принял участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет, у 29% участников обнаружена энантема в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке.



Но ученые пока не могут утверждать, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.