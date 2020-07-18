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  18 июля 2020
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В России за сутки выявили более 6,2 тыс. новых случаев коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 522 (24,4%).

Таким образом, на данный момент в стране нарастающим итогом выявлено 765 437 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции.

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